18 Ağustos - 24 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için adeta bir maraton gibi geçecek. Enerjini yüksek tutman gereken yoğun bir tempo seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde zekan ve yaratıcı fikirlerinle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. İletişim becerilerin sayesinde etrafındaki insanlara kolaylıkla yön verebilecek, belki de yeni fırsatlar yaratabileceksin. Ancak unutma, aynı anda her yere yetişmeye çalışmak, seni zihinsel olarak yorabilir. Bu yüzden kendine de zaman ayırmalı ve enerjini doğru yönde kullanmalısın.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlığı, iş hayatında seni hızlı karar almaya itecek. İş toplantılarında ve projelerde fikirlerini sunarken keskin, belki de bazen sert bir üslup kullanabilirsin. Açıkçası bu durum, kararsızlıktan kurtulup doğru kararlar almanı sağlayabilir. Bununla birlikte Başak Yeni Ayı, ev ve iş düzeninde yeni başlangıçlara yeşil ışık yakıyor. Tam da bu noktada yeni bir ev, ofisinde bir düzenleme ya da tamamen yeni bir iş modeli geliştirme fikri seni ileriye taşıyabilir.

Biraz da aşktan konuşalım! Aşk hayatında ise bu hafta Güneş’in Başak burcuna geçişi, romantik ilişkilerde sadelik ve netlik ihtiyacını artırıyor. Flörtlerde samimiyet arayacak, kalbini boş vaatlere kapatmayı başaracaksın. Bu durum, sana daha kalıcı ve sağlam bir birlikteliğin kapısını aralayabilir. Bu hafta, aşkta ve işte kendine güven, enerjini doğru kullan ve fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

