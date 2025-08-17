18 Ağustos - 24 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Başak Yeni Ayı, sana sağlıkla ilgili birçok yeni rutin kazandırabilir. Bu dönem, beslenme düzenini değiştirmek için mükemmel bir fırsat olabilir. Belki de şeker veya un tüketimini azaltmayı düşünüyorsundur, eğer öyleyse şimdi tam zamanı!

Bu dönemde, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerine odaklanmanın sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda genel yaşam kaliteni de iyileştireceğini unutma. Yeni bir diyet başlatmak, daha fazla su içmek veya daha fazla uyumak gibi basit değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…