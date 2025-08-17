18 Ağustos - 24 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, senin için yoğun bir hafta kapıda. Adeta bir maraton koşarcasına enerjini yüksek tutman gerekecek. Haftanın ilk günlerinde ise zekanla ve yaratıcı fikirlerinle adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. İletişim becerilerini kullanarak etrafındaki insanlara rehberlik edebilir, hatta belki de yeni fırsatların kapısını aralayabilirsin. Fakat unutma ki her yere aynı anda yetişmeye çalışmak, zihinsel yorgunluğunu artırabilir. Bu yüzden kendine de zaman ayırmayı ihmal etme ve enerjini doğru yönde kullanmaya özen göster.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, iş hayatında hızlı kararlar almanı gerektirecek. İş toplantılarında ve projelerde fikirlerini sunarken keskin, belki de bazen sert bir üslup kullanman gerekebilir. Ancak bu durum, kararsızlıktan kurtulup doğru kararlar almanı sağlayabilir. Bununla birlikte Başak Yeni Ayı, ev ve iş düzeninde yeni başlangıçlara yeşil ışık yakıyor. Tam da bu noktada yeni bir ev, ofisinde bir düzenleme ya da tamamen yeni bir iş modeli geliştirme fikri, seni daha ileriye taşıyabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…