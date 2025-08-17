onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, senin için yoğun bir hafta kapıda. Adeta bir maraton koşarcasına enerjini yüksek tutman gerekecek. Haftanın ilk günlerinde ise zekanla ve yaratıcı fikirlerinle adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. İletişim becerilerini kullanarak etrafındaki insanlara rehberlik edebilir, hatta belki de yeni fırsatların kapısını aralayabilirsin. Fakat unutma ki her yere aynı anda yetişmeye çalışmak, zihinsel yorgunluğunu artırabilir. Bu yüzden kendine de zaman ayırmayı ihmal etme ve enerjini doğru yönde kullanmaya özen göster.

Hafta ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlık açısı, iş hayatında hızlı kararlar almanı gerektirecek. İş toplantılarında ve projelerde fikirlerini sunarken keskin, belki de bazen sert bir üslup kullanman gerekebilir. Ancak bu durum, kararsızlıktan kurtulup doğru kararlar almanı sağlayabilir. Bununla birlikte Başak Yeni Ayı, ev ve iş düzeninde yeni başlangıçlara yeşil ışık yakıyor. Tam da bu noktada yeni bir ev, ofisinde bir düzenleme ya da tamamen yeni bir iş modeli geliştirme fikri, seni daha ileriye taşıyabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

