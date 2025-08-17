18 Ağustos - 24 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Güneş, Başak burcuna geçiş yaparak romantik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilir. Bu geçiş, ilişkilerde sadelik ve netlik ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bu durum, aşk hayatında berrak bir vizyon oluşturmanı sağlayacak.

Flörtlerde ise samimiyete olan ihtiyacın artıyor. Kalbini boş vaatlere kapatmayı başarıyorsun. Bu, seni daha samimi ve gerçekçi bir ilişkiye yönlendirebilir. Bu hafta, aşk hayatında daha kalıcı ve sağlam bir birlikteliğin kapılarını aralayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…