11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Satürn ve Uranüs'ün enerjisi ile sağlığınla ilgili önemli fırsatlar kapını çalabilir. Bu iki gezegenin oluşturduğu altmışlık açı, vücudunun ritmini dengelemek ve enerjini yükseltmek için mükemmel bir şans olabilir.

Şifa dolu hafta boyunca kendine yatırım yapmalısın. Her an sağlığın için alternatiflere odaklanmalı. Belki de bir süredir ertelediğin doktor kontrollerini tamamlamalısın. Bedeninin sesine kulak ver. Zira, Merkür retronun ardından üzerindeki stres ve baskı sona erdikçe önemsemediğin bazı sorunları keşfedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…