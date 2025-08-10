onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'ün retro hareketi son buluyor! İşte bu durum, iş yaşamında seni bir hayli rahatlatacak. Bu nefes kesen haberle birlikte haftanın başlangıcından itibaren ekip çalışmalarında daha hızlı ilerlemeler yaşanacak ve bu durum enerjini de yükseltecek. Ayrıca, geçmişte bir kenara bıraktığın, belki de üzerinde çokça düşündüğün ancak bir türlü sonuca ulaştıramadığın bir konuda nihayet hedefine ulaşabileceğin bir fırsat kapını çalacak.

Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık ise yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerini sağlam bir zemine oturtman konusunda sana yardımcı olacak. Bu enerjik ve pozitif atmosferi destekleyen Venüs ile Jüpiter kavuşumu da hafta ortasında etkisini gösterecek ve bu durum, finansal anlamda bereketli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu bereketli dönemde, akıllıca yapacağın yatırımların uzun vadede sana ciddi kazançlar sağlayabileceği bir döneme adım atıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

