11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'ün retro hareketi son buluyor! İşte bu durum, iş yaşamında seni bir hayli rahatlatacak. Bu nefes kesen haberle birlikte haftanın başlangıcından itibaren ekip çalışmalarında daha hızlı ilerlemeler yaşanacak ve bu durum enerjini de yükseltecek. Ayrıca, geçmişte bir kenara bıraktığın, belki de üzerinde çokça düşündüğün ancak bir türlü sonuca ulaştıramadığın bir konuda nihayet hedefine ulaşabileceğin bir fırsat kapını çalacak.

Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık ise yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerini sağlam bir zemine oturtman konusunda sana yardımcı olacak. Bu enerjik ve pozitif atmosferi destekleyen Venüs ile Jüpiter kavuşumu da hafta ortasında etkisini gösterecek ve bu durum, finansal anlamda bereketli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu bereketli dönemde, akıllıca yapacağın yatırımların uzun vadede sana ciddi kazançlar sağlayabileceği bir döneme adım atıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…