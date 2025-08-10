onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta müjdemizi isteriz: Sonunda Merkür retro sona eriyor... Bu müthiş gelişme öncelikle iş hayatında bir nebze de olsun rahat nefes alabileceğinin haberini veriyor. Böylece haftanın başlangıcından itibaren ekip çalışmalarının hız kazanacağı bir döneme giriyorsun. Aynı zamanda geçmişte kalan, belki de bugüne kadar üzerinde fazla düşündüğün ancak sonuça bağlanmayan bir konuda hedefine ulaşma fırsatı senin olacak.

Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık ise yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini sağlam temellere oturtman için sana destek olacak. Bu enerjiyi destekleyen Venüs ile Jüpiter kavuşumuysa hafta ortasında etkisini gösterecek. İşte şimdi, finansal anlamda bereketli bir dönem başlayacak. Bu dönemde yapacağın akılcı yatırımlar sayesinde uzun vadede size kârlı dönüşler sağlayabilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Söz konusu romantizm olduğunda, bu hafta tatlı sürprizler seni bekliyor. Hafta ortasından itibaren etkili olan Venüs ile Jüpiter'in kavuşum enerjisi romantik bir buluşma ya da hoş bir mesajla kalbini ısıtabilir. Partnerinin hoş jestlerine hazır olsan iyi edersin. Eğer henüz bekarsan, uzun zamandır beklediğin bir teklif alabilirsin ve bu hafta karşına kalp ritmini değiştirecek kişi çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

