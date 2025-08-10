onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta romantizm rüzgarları senin için esiyor. Gökyüzünde aşk gezegeni Venüs ile şans gezegeni Jüpiter'in bir araya geliyor. Böylece kalbinde tatlı bir heyecanın kıpırtıları hissedilebilir. Hafta ortasından itibaren etkili olacak bu kavuşum enerjisi, romantik bir akşam yemeği daveti ya da bir çiçek buketi ile seni şaşırtabilir. Partnerinin bu hoş jestlerine hazır ol!  

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta aşk kapını çalabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğun bir teklif, heyecan verici bir flört ve hatta evlilik teklifi alabilirsin. Yani, bu hafta karşına çıkan kişi, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve hayatına yepyeni renkler katabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

