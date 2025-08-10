11 Ağustos - 17 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta romantizm rüzgarları senin için esiyor. Gökyüzünde aşk gezegeni Venüs ile şans gezegeni Jüpiter'in bir araya geliyor. Böylece kalbinde tatlı bir heyecanın kıpırtıları hissedilebilir. Hafta ortasından itibaren etkili olacak bu kavuşum enerjisi, romantik bir akşam yemeği daveti ya da bir çiçek buketi ile seni şaşırtabilir. Partnerinin bu hoş jestlerine hazır ol!

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta aşk kapını çalabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğun bir teklif, heyecan verici bir flört ve hatta evlilik teklifi alabilirsin. Yani, bu hafta karşına çıkan kişi, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve hayatına yepyeni renkler katabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…