25 Ağustos - 31 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta seninle birlikte yıldızlar da dans ediyor. Özellikle de Venüs ile Satürn arasındaki üçgen açı, sağlığınla ilgili disiplinli bir yaklaşım getiriyor. Haftanın başında, düzenli uyku ve dengeli beslenme rutininin seni nasıl taze ve enerjik hissettireceğini göreceksin. Uyandığında, Güneş'in parıltısını hissederken, vücudunun yeni enerjiyle dolup taştığını hissedeceksin.

Aman dikkat, zira haftanın sonuna doğru Plüton karşıtlığı sinir sistemini biraz yorabilir. Ancak endişelenme, bu durumla başa çıkmak için gereken tüm araçlara sahipsin. Aşırı telaş ve kaygıya kapılmak yerine, derin bir nefes al ve rahatla. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku veya rahatlatıcı bir müzik dinle. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…