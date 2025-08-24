25 Ağustos - 31 Ağustos Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta seni adeta büyülü bir yolculuğa çıkarıyoruz. Zira Venüs, Aslan burcuna adım atıyor ve bu seni derin bir iç huzura doğru sürüklüyor. Bu durum, haftanın ilk günlerini iş hayatında biraz geri çekilip olayları daha geniş bir perspektiften gözlemlemek için mükemmel bir fırsata dönüştürüyor. Bu süre zarfında, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün planlarını gözden geçirebilir ve stratejik bir yol haritası çizebilirsin. Ayrıca, ikili ilişkilerde ve ortaklık konularında kalıcı adımlar atabilirsin. Belki de uzun süredir kafanın bir köşesinde duran, üzerinde düşündüğün bir iş birliğini hayata geçirme zamanı gelmiştir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs arasındaki uyumlu altmışlık, özellikle eğitim, hukuk ya da yurt dışı bağlantılı işlerde beklenmedik ama olumlu gelişmeler getirebilir. Bu, belki de yeni bir fırsatın kapını çalacağı anlamına geliyor. Ancak hafta sonuna doğru, gizemli Plüton'un da enerjisiyle iş ve özel hayat dengende bir gerilim söz konusu olabilir. Yani, dengeye ihtiyacın olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…