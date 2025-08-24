25 Ağustos - 31 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz durağan başlayabilir. Haftanın ilk günlerinde biraz içe dönük hissedebilir, kendini düşüncelerine ve duygularına kaptırabilirsin. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında yapılacak olan Venüs ve Neptün arasındaki üçgen, sana adeta bir masalın içindeymişsin gibi hissettirecek romantik bir deneyim yaşatacak.

Bu dönemde, ilişkilerinde duygusal derinliklerin artacağını göreceksin. Sevdiğin kişiye olan duyguların daha yoğunlaşacak, belki de hiç bilmediğin bir yanını keşfedeceksin. Bu süreçte yeni aşklar da kapını çalabilir. Ancak bu aşkların sıradan olmayacağını bilmen gerek. Çünkü bu yeni aşklar, ruhsal bağlarla başlayacak ve seni daha önce hiç olmadığın kadar dolu dolu hissettirecek. Ancak hafta sonuna doğru biraz dikkatli olman gerekecek. Kıskançlık ve kontrol temalarının gündeme gelebileceği bu dönemde, bu tür duygulardan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısın. Belki de aşka daha fazla vakit ayırmalı, duygularını daha açık bir şekilde dile getirmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…