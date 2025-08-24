onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek. Haftanın ilk günlerinde Venüs'ün Aslan burcunda olması, seni adeta bir çekim merkezi haline getirecek. Bu enerjiyle etrafındaki insanları adeta bir mıknatıs gibi kendine çekeceksin. İster bir toplantıda, ister bir arkadaş buluşmasında olsun, seninle tanışmak isteyenlerin sayısı artacak. Belki de yeni bir aşka yelken açma fırsatı bulacaksın, kim bilir?

Hafta ortasında ise Neptün'ün etkisi hissedilecek ve duygusal yakınlaşmalar daha da derinleşecek. Bu dönemde, sevdiklerinle olan bağların daha da güçlenecek. Yumuşak bir yaklaşım sergileyerek, ruhsal bağlarını daha da güçlü bir hale getirebilirsin. Fakat hafta sonuna geldiğimizde biraz daha dikkatli olman gerekiyor. İlişkilerde güç mücadelelerinden kaçınman ve kıskançlık ya da kontrol arzusu gibi duyguları bir kenara bırakman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın