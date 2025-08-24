25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek. Haftanın ilk günlerinde Venüs'ün Aslan burcunda olması, seni adeta bir çekim merkezi haline getirecek. Bu enerjiyle etrafındaki insanları adeta bir mıknatıs gibi kendine çekeceksin. İster bir toplantıda, ister bir arkadaş buluşmasında olsun, seninle tanışmak isteyenlerin sayısı artacak. Belki de yeni bir aşka yelken açma fırsatı bulacaksın, kim bilir?

Hafta ortasında ise Neptün'ün etkisi hissedilecek ve duygusal yakınlaşmalar daha da derinleşecek. Bu dönemde, sevdiklerinle olan bağların daha da güçlenecek. Yumuşak bir yaklaşım sergileyerek, ruhsal bağlarını daha da güçlü bir hale getirebilirsin. Fakat hafta sonuna geldiğimizde biraz daha dikkatli olman gerekiyor. İlişkilerde güç mücadelelerinden kaçınman ve kıskançlık ya da kontrol arzusu gibi duyguları bir kenara bırakman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…