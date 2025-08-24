25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç vadediyor. Venüs'ün Aslan burcunda yaptığı göz kamaştırıcı dans, sana enerjik bir başlangıç yapma şansı sunuyor. Haftanın ilk günlerinde spor salonlarına, parklara ya da belki de evdeki yoga matına daha sıkı bir şekilde sarılabilirsin. Çünkü bu hafta hareketin ve bedensel dinamizmin artış gösterdiğini hissedeceksin.

Hafta sonuna doğru ise Venüs ve Plüton arasındaki karşıtlık, aşırı zorlanmalara karşı dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor. Spor salonunda ağırlıklarla uğraşırken ya da evde yoğun bir egzersiz rutini uygularken, kaslarını gereğinden fazla yormamaya özen göster. Unutma, sağlık her zaman birinci önceliğin olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…