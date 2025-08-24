25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın başlangıcında, Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle birlikte, kendini adeta bir yıldız gibi hissedeceksin. Sahne ışıklarının hemen altında, kariyerinde daha fazla görünürlük kazanabilirsin. Yaratıcı işlerle meşgulsen, yeni projelerle öne çıkabilirsin. Girişimci bir ruha sahipsen, cesur adımlar atmada kendilerini daha güçlü hissedeceksin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, iş yerinde otorite figürlerinden destek almanı sağlayabilir. Hedeflerine daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşman, seni bir üst seviyeye taşıyabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik fırsatların kapını çalmasına neden olabilir. Daha önce aklına gelmeyen bir iş teklifi, farklı bir iş modeli veya ani bir maddi kazanç gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru, hırslarınla yüzleşeceksin... Kontrol etmek istediğin konularda biraz geri adım atman gerekebilir; aksi takdirde iş ortamında gerginlikler oluşabilir. Dengede kalmaya ve güçlü fikirlere odaklan!

Aşk mı? Aşk hayatında ise haftanın başında Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, seni adeta bir mıknatıs gibi çekici kılacak. Ortamlarda dikkat çekmek, yeni bir romantik tanışma yaşamak mümkün hale gelecek. Hafta ortasında Neptün'ün de etkisi devreye girdiğinde duygusal yakınlaşmaları yumuşak, ruhsal bağları güçlü bir noktaya taşıyabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise ilişkilerde güç mücadelelerinden kaçınman gerekiyor; kıskançlık ya da kontrol arzusu aşkı zedeleyebilir. Sakin ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…