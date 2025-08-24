onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başlangıcında, Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle birlikte, kendini adeta bir yıldız gibi hissedeceksin. Sahne ışıklarının hemen altında, kariyerinde daha fazla görünürlük kazanabilirsin. Yaratıcı işlerle meşgulsen, yeni projelerle öne çıkabilirsin. Girişimci bir ruha sahipsen, cesur adımlar atmada kendilerini daha güçlü hissedeceksin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, iş yerinde otorite figürlerinden destek almanı sağlayabilir. Hedeflerine daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşman, seni bir üst seviyeye taşıyabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik fırsatların kapını çalmasına neden olabilir. Daha önce aklına gelmeyen bir iş teklifi, farklı bir iş modeli veya ani bir maddi kazanç gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru, hırslarınla yüzleşeceksin... Kontrol etmek istediğin konularda biraz geri adım atman gerekebilir; aksi takdirde iş ortamında gerginlikler oluşabilir. Dengede kalmaya ve güçlü fikirlere odaklan! 

Aşk mı? Aşk hayatında ise haftanın başında Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, seni adeta bir mıknatıs gibi çekici kılacak. Ortamlarda dikkat çekmek, yeni bir romantik tanışma yaşamak mümkün hale gelecek. Hafta ortasında Neptün'ün de etkisi devreye girdiğinde duygusal yakınlaşmaları yumuşak, ruhsal bağları güçlü bir noktaya taşıyabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise ilişkilerde güç mücadelelerinden kaçınman gerekiyor; kıskançlık ya da kontrol arzusu aşkı zedeleyebilir. Sakin ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın