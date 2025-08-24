25 Ağustos - 31 Ağustos Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için yıldız gibi parıldama zamanı! Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle birlikte, haftanın başlangıcında kendini sahne ışıklarının hemen altında bulabilirsin. Kariyerinde daha fazla görünürlük kazanma fırsatı elde edeceksin. Yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşıyorsan, yeni projelerle öne çıkmak için mükemmel bir zaman dilimindesin. Girişimci ruhun varsa, bu hafta cesur adımlar atmak için kendini daha güçlü hissedeceksin.

Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu harmonik üçgen, iş yerinde otorite figürlerinden destek almanızı sağlayabilir. Hedeflerine daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşman, kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayabilir. Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik fırsatların kapını çalmasına neden olabilir. Daha önce aklına gelmeyen bir iş teklifi, yepyeni bir iş modeli veya ani bir maddi kazanç seni bekliyor. Hafta sonuna doğru ise hırslarınla yüzleşmeli ve dengede kalıp güçlü fikirlerine odaklanmaya özen göstermelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…