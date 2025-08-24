25 Ağustos - 31 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta seni bir yolculuğa çıkarıyoruz... Çünkü Venüs, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve bu da seni içsel bir huzura doğru sürüklüyor. Böylece haftanın ilk günleri, iş hayatında biraz kenara çekilip olayları daha geniş bir perspektiften görmek için mükemmel bir fırsata dönüşüyor. Bu süre zarfında, planlarını gözden geçirebilir ve stratejik bir yol haritası çizebilirsin. Ayrıca, ikili ilişkilerde ve ortaklık konularında kalıcı adımlar atabilirsin. Bu, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir iş birliğini hayata geçirme zamanıdır.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık, özellikle eğitim, hukuk ya da yurt dışı bağlantılı işlerde beklenmedik ama olumlu gelişmeler getirebilir. Bu, belki de yeni bir fırsatın kapını çalacağı anlamına geliyor. Ancak hafta sonuna doğru Plüton'un da enerjisiyle iş ve özel hayat dengende bir gerilim söz konusu olabilir. Yani, dengeye ihtiyacın olacak!

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise, haftanın başında biraz içe çekilsen de hafta ortasında Venüs ve Neptün arasındaki üçgen, sana adeta bir masal gibi romantik bir deneyim yaşatabilir. İlişkilerinde duygusal derinlikler artarken, yeni aşklar da ruhsal bağlarla başlayabilir. Ancak hafta sonunda kıskançlık ve kontrol temalarından uzak durman önemli olacak. Belki de aşka daha fazla vakit ayırmalı, duygularını daha açık bir şekilde dile getirmelisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…