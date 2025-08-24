onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta seni bir yolculuğa çıkarıyoruz... Çünkü Venüs, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve bu da seni içsel bir huzura doğru sürüklüyor. Böylece haftanın ilk günleri, iş hayatında biraz kenara çekilip olayları daha geniş bir perspektiften görmek için mükemmel bir fırsata dönüşüyor. Bu süre zarfında, planlarını gözden geçirebilir ve stratejik bir yol haritası çizebilirsin. Ayrıca, ikili ilişkilerde ve ortaklık konularında kalıcı adımlar atabilirsin. Bu, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir iş birliğini hayata geçirme zamanıdır.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık, özellikle eğitim, hukuk ya da yurt dışı bağlantılı işlerde beklenmedik ama olumlu gelişmeler getirebilir. Bu, belki de yeni bir fırsatın kapını çalacağı anlamına geliyor. Ancak hafta sonuna doğru Plüton'un da enerjisiyle iş ve özel hayat dengende bir gerilim söz konusu olabilir. Yani, dengeye ihtiyacın olacak! 

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise, haftanın başında biraz içe çekilsen de hafta ortasında Venüs ve Neptün arasındaki üçgen, sana adeta bir masal gibi romantik bir deneyim yaşatabilir. İlişkilerinde duygusal derinlikler artarken, yeni aşklar da ruhsal bağlarla başlayabilir. Ancak hafta sonunda kıskançlık ve kontrol temalarından uzak durman önemli olacak. Belki de aşka daha fazla vakit ayırmalı, duygularını daha açık bir şekilde dile getirmelisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın