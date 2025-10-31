onedio
Kasım Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay Mars ile Neptün üçgeni senin burcunu destekliyor ve kariyerinde yaratıcılık patlaması yaşatıyor. Sanatsal yönün ön planda; sözlerin, fikirlerin veya projelerin başkalarını etkiliyor.

9 Kasım’daki Merkür retrosu iletişimde sabır gerektirebilir. Özellikle iş görüşmeleri veya yazılı anlaşmalarda temkinli ol. Bu süreçte detaylara hâkim olmak seni koruyacak.

Aşkta 7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya geçişi beklenmedik tanışmalara kapı aralıyor. Sosyal ortamlarda ani kıvılcımlar doğabilir. Bu ay kalbini şaşırtan bir bağ seni bambaşka bir yöne götürebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

