Sevgili Balık, bu ay Merkür retrosu sırasında zihinsel yoğunluk ve eski projelere odaklanmak baş ağrısı ve yorgunluk riskini artırabilir. Düzenli uyku, hafif egzersiz ve meditasyon stresi azaltacak. Sindirim ve solunum sistemine dikkat etmek önemli.

Beslenmende taze sebze, meyve ve probiyotik gıdalar bağışıklığı güçlendirecek. Ayın ikinci yarısından itibaren nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri enerjini yüksek tutmana yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…