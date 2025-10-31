onedio
Kasım Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay aşkta 7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya geçişi, kalbinde özgürleşme ve sürpriz enerjisini uyandırıyor. Uzun süredir beklemediğin anda biriyle yolların kesişebilir; hatta bu kişi seni bambaşka bir şehir ya da ortama çekebilir. Mevcut ilişkilerde ise alışılmış dinamikler değişiyor! Daha dürüst, daha heyecanlı bir iletişim başlıyor. 

Bekar Balıklar için Uranüs etkisi, “aşkın elektriği”ni vurguluyor: hızla başlayan bir tutku, kısa sürede kalıcı bir bağa dönüşebilir. Sürprizlere açık ol, çünkü bu ay aşk seninle oyun oynamaya hazır. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

