Sevgili Balık, bu ay aşkta 7 Kasım’da Uranüs’ün Boğa’ya geçişi, kalbinde özgürleşme ve sürpriz enerjisini uyandırıyor. Uzun süredir beklemediğin anda biriyle yolların kesişebilir; hatta bu kişi seni bambaşka bir şehir ya da ortama çekebilir. Mevcut ilişkilerde ise alışılmış dinamikler değişiyor! Daha dürüst, daha heyecanlı bir iletişim başlıyor.

Bekar Balıklar için Uranüs etkisi, “aşkın elektriği”ni vurguluyor: hızla başlayan bir tutku, kısa sürede kalıcı bir bağa dönüşebilir. Sürprizlere açık ol, çünkü bu ay aşk seninle oyun oynamaya hazır. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…