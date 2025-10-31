Sevgili Balık, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, iş hayatında sezgisel karar alma ve yaratıcı çözümler üretme kapasiteni artırıyor. Karmaşık projelerde liderlik yapabilir ve stratejik kararlarla fark yaratabilirsin. Motivasyonun yüksek olacak; zor durumlarda hızlı ve etkili çözümler üretebileceksin.

Merkür retrosu, önceden tamamlanmamış veya eksik kalan projeleri tekrar gözden geçirme fırsatı sunuyor. Titiz ve dikkatli çalışmak, projeleri güçlendirecek ve kariyerinde sağlam bir temelin oluşmasını sağlayacak. Eski iş birliklerinden ders çıkararak stratejik ve uzun vadeli başarı elde edebilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…