25 Ağustos - 31 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle iş hayatında ve günlük rutinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Haftanın ilk günlerinde, iş yerindeki enerjin ve karizmanla adeta bir yıldız gibi parlayabilir, sorumluluklarını düzenli ve etkili bir şekilde yerine getirebilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, emeklerinin karşılığını almanı sağlayacak; bu da senin motivasyonunu artıracak.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik bir iş fırsatı ya da görev değişikliği getirebilir. Bu durumda esnek davranmak ve değişime açık olmak, sana kazanç sağlayacak. Hafta sonuna doğru ise Plüton'un enerjisi, arkadaş çevrende bazı güç mücadeleleri yaratabilir; bu durumda dengeli ve adil davranmak önemli olacak. Hayallerini gerçekleştirme konusunda kolektif projeler üzerinden bir şans sunuyor.

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise bu hafta Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, sana romantizm dolu anlar ve ruhsal yakınlaşmayı vadediyor. Hafta ortasında, ilişkinin adeta bir masala dönüştüğünü hissedebilirsin. Ancak hafta sonunda, kıskançlık duygularına veya geçmişin gölgelerine kapılmamaya özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
