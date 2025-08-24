onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça romantik ve duygusal anların kapısını aralıyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs ve mistik gezegen Neptün’ün bir araya gelerek oluşturduğu güçlü üçgen, adeta bir aşk romanından fırlamışçasına romantizm dolu anlar ve ruhsal anlamda derin bir yakınlaşma fırsatı sunuyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise ilişkindeki bu romantik hava daha da artacak ve adeta bir masalın içindeymiş gibi hissedeceksin. Partnerinle arandaki bağın güçlendiğini, birbirinize olan sevginizin daha da derinleştiğini hissedeceksin. Bu dönemde yaşayacağın duygusal deneyimler senin için unutulmaz anılar oluşturacak. Ancak hafta sonuna doğru, geçmişin gölgeleri ve kıskançlık duyguları seni rahatsız edebilir. Bu dönemde, eski anıların veya geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin ilişkini etkilemesine izin vermemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

