25 Ağustos - 31 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek. Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle iş hayatında ve günlük yaşantında yeni bir dönem kapıda. Haftanın ilk günlerinde, iş yerindeki enerjin ve karizmanla tüm gözleri üzerine çekebilir, adeta bir film yıldızı gibi parıldayabilirsin. Sorumluluklarını düzenli ve etkili bir şekilde yerine getirme yeteneğinle herkesi kendine hayran bırakabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, emeklerinin karşılığını almanızı sağlayacak. Bu, motivasyonunu tavan yaptıracak ve daha da fazla başarıya ulaşman için seni teşvik edecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik bir iş fırsatı ya da görev değişikliği getirebilir. Bu durumda esnek davranmak ve değişime açık olmak, seni bir adım öne çıkaracak. Yeni fırsatları kucaklamak ve değişime ayak uydurmak, hem maddi hem de manevi anlamda kazanç sağlayacak. Ayrıca hafta sonuna doğru Plüton, hayallerini gerçekleştirme konusunda kolektif projeler üzerinden bir şans sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek, hedeflerine bir adım daha yaklaşmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…