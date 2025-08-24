25 Ağustos - 31 Ağustos Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs, ciddi ve disiplinli Satürn ile kozmik bir dansa başlıyor. Bu da sağlığına olumlu etki ediyor. İşte bu noktada, günlük rutinini düzene sokmak ve belki de yeni bir sağlık rejimine başlamak için mükemmel bir zaman. Bu, bedenini ve ruhunu tazeleyecek, enerjini yükseltecek. Kendine biraz daha fazla özen göstermek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, bu hafta senin için çok önemli olacak.

Hafta ortasında ise alternatif şifa yöntemlerini deneyebilirsin. Belki de yoga, meditasyon veya aromaterapi gibi daha önce denemediğin bir şeylere açık olabilirsin. Bu tür uygulamalar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatmaya yardımcı olabilir. Hafta sonu ise dinlenmeyi ve kendine vakit ayırmayı ihmal etme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…