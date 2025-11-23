Sevgili Balık, bu hafta yıldızlar senin için adeta bir ressam gibi yeni bir tablo çiziyor. İş dünyasında, Merkür ve Venüs'ün romantik bir dans gibi birbirine kavuşması, seni zirveye tırmanacak bir enerji ile dolduruyor. Bu enerji, iş hayatında bir balerin zarafeti ile ama bir CEO'nun kararlılığı ile yükselmeni sağlıyor.

Sen ise bu süreçte, insanlarla kurduğun bağları adeta bir ağ gibi güçlendirecek ve bu durumda empati yeteneğinin rakiplerin tarafından bir olimpiyat madalyası gibi takdir edilmesi için harekete geçeceksin. Ama bu hafta, özellikle de kreatif projelerde, yıldızının adeta bir süperstar gibi parladığını hissedeceksin. Merkür'ün durağan hali ise günlük düzenini bir detektif gibi incelemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Küçük değişiklikler yapmanın, büyük verimlilik artışlarına nasıl bir domino etkisi yarattığını gözlerinle göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…