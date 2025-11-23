onedio
Balık Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta biraz gergin ve sert hissetmeye hazır ol! Kaslarında ve eklemlerinde, özellikle de dizlerinde ve belinde biraz sertlik hissi olabilir. İşte bu yüzde biraz hafif yoga veya esneme hareketleri denemeye ne dersin? Bu, kaslarını ve eklemlerini yumuşatmaya yardımcı olabilir. 

Bu arada sıcak bir duş da harikalar yaratabilir. Su, kasları gevşetmeye yardımcı olurken, sıcaklık da rahatlatıcı bir etkiye sahip olacak. Bir başka seçenek ise masaj. Kendine zaman ayırman, bedenini gevşetmen ve rahatlaman şart! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

