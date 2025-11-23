Sevgili Balık, bu hafta biraz gergin ve sert hissetmeye hazır ol! Kaslarında ve eklemlerinde, özellikle de dizlerinde ve belinde biraz sertlik hissi olabilir. İşte bu yüzde biraz hafif yoga veya esneme hareketleri denemeye ne dersin? Bu, kaslarını ve eklemlerini yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Bu arada sıcak bir duş da harikalar yaratabilir. Su, kasları gevşetmeye yardımcı olurken, sıcaklık da rahatlatıcı bir etkiye sahip olacak. Bir başka seçenek ise masaj. Kendine zaman ayırman, bedenini gevşetmen ve rahatlaman şart! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…