24 Kasım - 30 Kasım Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta yıldızlar senin için yeni bir dünya çiziyor. İş dünyasında, Merkür ve Venüs'ün kavuşumu seni etkileyici bir yükselme enerjisiyle dolduruyor. Bu enerji ise iş hayatında nazik ama etkili bir şekilde yükselmene yardımcı olacak. İnsanlarla kurduğun bağların güçlendiğini ve empati yeteneğinin rakiplerin tarafından dahi takdir edildiğini göreceksin. 

Ama bu hafta, özellikle de kreatif projelerde, yıldızının parladığını hissedeceksin. Zira Merkür'ün durağan hali, günlük düzenini gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Küçük değişiklikler yapmanın, büyük verimlilik artışlarına nasıl yol açtığını gözlerinle göreceksin. Bu, hayatının her alanında daha fazla denge ve düzen oluşturmana yardımcı olacak bu enerji ile birlikte yaratıcılığını da beslemeyi unutmamalısın tabii! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, seni tamamen Balık burcuna özgü bir romantizm alanına çekiyor. Sevgi, hayal ve sezgi arasında büyülü bir köprü kurma fırsatın olacak. Eğer yeni biriyle tanışırsan, kalbinde hafif bir mucize duygusu uyanabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. İçini ısıtan bu mucizeye bir şans vermeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

