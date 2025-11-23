Sevgili Balık, bu hafta yıldızlar senin için yeni bir dünya çiziyor. İş dünyasında, Merkür ve Venüs'ün kavuşumu seni etkileyici bir yükselme enerjisiyle dolduruyor. Bu enerji ise iş hayatında nazik ama etkili bir şekilde yükselmene yardımcı olacak. İnsanlarla kurduğun bağların güçlendiğini ve empati yeteneğinin rakiplerin tarafından dahi takdir edildiğini göreceksin.

Ama bu hafta, özellikle de kreatif projelerde, yıldızının parladığını hissedeceksin. Zira Merkür'ün durağan hali, günlük düzenini gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Küçük değişiklikler yapmanın, büyük verimlilik artışlarına nasıl yol açtığını gözlerinle göreceksin. Bu, hayatının her alanında daha fazla denge ve düzen oluşturmana yardımcı olacak bu enerji ile birlikte yaratıcılığını da beslemeyi unutmamalısın tabii!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, seni tamamen Balık burcuna özgü bir romantizm alanına çekiyor. Sevgi, hayal ve sezgi arasında büyülü bir köprü kurma fırsatın olacak. Eğer yeni biriyle tanışırsan, kalbinde hafif bir mucize duygusu uyanabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. İçini ısıtan bu mucizeye bir şans vermeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…