Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki yıldızların oluşturduğu muhteşem tablo seni büyülüyor. Venüs ve Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu üçgen, adeta bir rüya dünyasına çekiyor seni. Bu dünya, tamamen burcunun derinliklerinden, duygusal ve romantik özelliklerinden besleniyor.

İşte böylece bu hafta, sevgi, hayal gücü ve sezgi arasında kuracağın büyülü bir köprü gibi seni adeta bir aşk rüzgarına sürüklüyor... Eğer bu hafta hayatına yeni biri girerse, kalbinde adeta bir mucize duygusu uyanabilir. Bu duygu, belki de uzun zamandır aradığın aşkın habercisi olabilir. İçini ısıtan bu mucizeye bir şans vermeyi sakın unutma. Belki de bu, hayatının aşkını bulman için mükemmel bir fırsat olabilir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…