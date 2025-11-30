Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde, enerji ve bağışıklık sisteminin dengesini korumak hayati önem taşıyor. Bu dönemde kendini nasıl hissettiğin, ne yediğin ve ne kadar hareket ettiğin çok önemli.

Şanslısın ki, Merkür ve Jüpiter'in güçlü üçgeni, bu hafta sana zihinsel stresle başa çıkmada yardımcı olacak. Bu enerjik gezegenlerin birleşimi, zihnin karışık düşüncelerle dolup taşmasını engelleyecek ve seni daha sakin ve odaklanmış hissettirecek. Aynı zamanda, İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay da bağışıklığını güçlendirecek enerjileri destekleyecek. Sen de bu konuda önlem almalısın tabii. Belki bir doktor kontrolü ile bedeninin neye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…