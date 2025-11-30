Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça heyecan verici bir enerjiye sahne olacak. Gökyüzünde Venüs ile Plüton'un olumlu açısı, tutkulu bir aşk rüzgarını da beraberinde getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta duygusal bağlarının daha da güçleneceği, romantizmin doruklara çıkacağı bir döneme giriyorsun. Partnerinle arandaki bağın daha da yoğunlaşacağı bu dönemde, tutkulu ve unutulmaz anılar biriktireceksin.

Bekar Balık burçları için ise, bu hafta sürprizlere açık olma zamanı! Beklenmedik bir yakınlaşma ve duygusal çekim kapıda. Bu hafta, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşabilirsin. Kalbini açmak ve duygularını ifade etmek, bu hafta olumlu sonuçlar doğuracak. Reddedilmekten ya da kalbinin kırılmasından korkma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...