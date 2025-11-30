onedio
1 Aralık - 7 Aralık Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 1 Aralık - 7 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 1 Aralık - 7 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça heyecan verici bir enerjiye sahne olacak. Gökyüzünde Venüs ile Plüton'un olumlu açısı, tutkulu bir aşk rüzgarını da beraberinde getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta duygusal bağlarının daha da güçleneceği, romantizmin doruklara çıkacağı bir döneme giriyorsun. Partnerinle arandaki bağın daha da yoğunlaşacağı bu dönemde, tutkulu ve unutulmaz anılar biriktireceksin.

Bekar Balık burçları için ise, bu hafta sürprizlere açık olma zamanı! Beklenmedik bir yakınlaşma ve duygusal çekim kapıda. Bu hafta, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşabilirsin. Kalbini açmak ve duygularını ifade etmek, bu hafta olumlu sonuçlar doğuracak. Reddedilmekten ya da kalbinin kırılmasından korkma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

