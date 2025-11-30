onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Aralık - 7 Aralık Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
30.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 1 Aralık - 7 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Aralık - 7 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, senin için oldukça hareketli ve fırsatlarla dolu bir hafta başlıyor. Bu hafta, Merkür ile Jüpiter'in olumlu açısı, iş hayatında büyümeyi fırsatlarını beraberinde getirecek. Bu dönemde karşına çıkacak yeni bağlantılar ve iş teklifleri, kariyerini güçlendirme fırsatı sunacak. Analitik düşünce yeteneğini ve sezgilerini birlikte kullanarak başarıyı katlayabilirsin. Ayrıca, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye odaklanmalısın! 

İşte tam da bu büyüme fırsatı için iş başvuruları yapmalı, iş hayatında daha aktif bir rol üstlenmeli ve görünür olmalısın. Dikkatleri üzerine çekecek bir konuşma, sunum ya da eğitim hiç de fena olmayacaktır. Öte yandan iş değişikliği ve yenilik için risk almayı da unutma. Konfor alanından çıkmanın zamanı gelmiş olmalı! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise, Venüs ile Plüton'un olumlu açısı, tutkulu yakınlaşmalar enerjisi getiriyor. Mevcut ilişkilerde duygusal bağlarının güçleneceği, romantik ve yoğun bir hafta seni bekliyor. Bekar Balık burçları için ise, sürpriz bir yakınlaşma ve duygusal çekim kapıda. Kalbini açmak ve duygularını ifade etmek, bu hafta olumlu sonuçlar doğuracak. Reddedilmekten ya da kalbinin kırılmasından korkma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

