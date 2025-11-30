Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Merkür ve Jüpiter'in olumlu açıları, iş hayatında yeni kapılar açacak ve büyüme fırsatları sunacak. Bu hafta, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için ideal bir zaman olabilir. İşte karşına çıkacak yeni bağlantılar ve iş teklifleri, kariyerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunacak. Analitik düşünme yeteneğini ve sezgilerini birleştirerek, başarıyı ikiye katlama şansın var.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. İşte tam da bu büyüme fırsatı için, iş başvurularını yapmalı, iş hayatında daha görünür olmalı ve daha aktif bir rol üstlenmelisin. Belki de bir konuşma yapmalı, bir sunum hazırlamalı ya da bir eğitim vermelisin. Ayrıca, bu dönemde iş hayatında bir değişiklik yapmayı ve risk almayı da düşünmelisin. Belki de konfor alanından çıkmak ve yeni bir işe başlamak için en iyi zaman şimdi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…