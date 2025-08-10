onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik senin lehinize olacak! Merkür retrosunun nihayet sona ermesiyle birlikte, kariyer hayatında taşlar yerine oturacak. Böylece hedeflerindeki yavaş ilerleyiş de hızlanacak ve hayallerine birkaç adım birden yaklaşacaksın. Haftanın ilk günlerinden itibaren iş görüşmeleri, projeler ve sunumlar gibi kritik konulara dair bulanık düşüncelerin de netleşecek. Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, uzun zamandır cesaret edemediğin adımları atman için sana güç verecek.

Hafta ortasına geldiğimizde ise öne çıkan çalışmalarının karşılığını alacak gibi görünüyorsun. Bu hafta, emeklerinin boşa gitmediğini göreceksin. Hatta çalışmalarınla takdir toplayacak ve belki de hiç beklemediğin teklifler alacaksın.

Sırada aşk var! Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta neşeli ve sıcak bir enerjiyle karşılaşacaksın. İçin içine sığmıyorsa, partnerinle geçirdiğin kaliteli zamana odaklan deriz. Birlikte keyif alacağınız anlar sayesinde ilişkin daha da güçlenecek ve arnızdaki bağlar derinleşecek. Sevginin her halini hissettiğin, romantik anlar işin ona sıkı sıkıya sarılmayı da unutma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
