11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik senin lehinize olacak! Merkür retrosunun nihayet sona ermesiyle birlikte, kariyer hayatında taşlar yerine oturacak. Böylece hedeflerindeki yavaş ilerleyiş de hızlanacak ve hayallerine birkaç adım birden yaklaşacaksın. Haftanın ilk günlerinden itibaren iş görüşmeleri, projeler ve sunumlar gibi kritik konulara dair bulanık düşüncelerin de netleşecek. Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, uzun zamandır cesaret edemediğin adımları atman için sana güç verecek.

Hafta ortasına geldiğimizde ise öne çıkan çalışmalarının karşılığını alacak gibi görünüyorsun. Bu hafta, emeklerinin boşa gitmediğini göreceksin. Hatta çalışmalarınla takdir toplayacak ve belki de hiç beklemediğin teklifler alacaksın.

Sırada aşk var! Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta neşeli ve sıcak bir enerjiyle karşılaşacaksın. İçin içine sığmıyorsa, partnerinle geçirdiğin kaliteli zamana odaklan deriz. Birlikte keyif alacağınız anlar sayesinde ilişkin daha da güçlenecek ve arnızdaki bağlar derinleşecek. Sevginin her halini hissettiğin, romantik anlar işin ona sıkı sıkıya sarılmayı da unutma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…