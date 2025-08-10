11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü seninle oyun oynuyor gibi! Seni kızdırmak istemeyiz ama hafta başında Merkür ile Mars altmışlığı enerjini tavana vurabilir. Bu durumda sporda veya diğer fiziksel aktivitelerde hızlı bir başlangıç yapma isteği seni sarabilir.

Tam haftaya hızlı ve enerjik başlamışken, hafta ortasındaki Jüpiter etkisi motivasyonunun düşmesine neden olabilir. Bu yüzden hafta başında başladığın diyet, spor ya da sağlık rutini kısa sürebilir. Lakin bedeninin bu enerjiye uyum sağlaması için kendine biraz zaman ayırabilirsin. Belki de harekete geçmeden önce kendine ihtiyaçlarını hatırlatabilir, sağlık için biraz kendini zorlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…