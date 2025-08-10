onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü seninle oyun oynuyor gibi! Seni kızdırmak istemeyiz ama hafta başında Merkür ile Mars altmışlığı enerjini tavana vurabilir. Bu durumda sporda veya diğer fiziksel aktivitelerde hızlı bir başlangıç yapma isteği seni sarabilir. 

Tam haftaya hızlı ve enerjik başlamışken, hafta ortasındaki Jüpiter etkisi motivasyonunun düşmesine neden olabilir. Bu yüzden hafta başında başladığın diyet, spor ya da sağlık rutini kısa sürebilir. Lakin bedeninin bu enerjiye uyum sağlaması için kendine biraz zaman ayırabilirsin. Belki de harekete geçmeden önce kendine ihtiyaçlarını hatırlatabilir, sağlık için biraz kendini zorlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

