11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, gökyüzündeki hareketlilik, bu hafta yıldızını parlatıyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, kariyer hayatındaki karmaşa da son bulacak ve her şey yerli yerine oturacak. Hedeflerine doğru yavaş yavaş ilerlerken sanki bir ağırlık varmış gibi hissettiğin o günler geride kalacak. Hayallerine doğru hızla ilerleyeceğin bu dönemde, adeta bir rüzgar gibi esip geçeceksin.

Haftanın ilk günlerinde, iş görüşmeleri, projeler ve sunumlar gibi önemli konulara dair kafandaki sis perdesi kalkacak ve her şey daha net görünecek. Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, sana uzun zamandır atmak isteyip de cesaret edemediğin adımları atman için ilham verecek. Bu enerjiyle, önündeki engelleri aşacak ve hayallerine ulaşmak için gereken ivmeyi kazanacaksın.

Hafta ortasına geldiğimizde, tüm çabalarının karşılığını alacak gibi görünüyorsun. Tüm emeklerinin boşa gitmediğini göreceğin bu hafta, adeta bir ödül töreni gibi geçecek. Çalışmalarınla takdir toplayacak, belki de hiç beklemediğin teklifler alacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…