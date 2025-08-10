onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzündeki hareketlilik, bu hafta yıldızını parlatıyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, kariyer hayatındaki karmaşa da son bulacak ve her şey yerli yerine oturacak. Hedeflerine doğru yavaş yavaş ilerlerken sanki bir ağırlık varmış gibi hissettiğin o günler geride kalacak. Hayallerine doğru hızla ilerleyeceğin bu dönemde, adeta bir rüzgar gibi esip geçeceksin.

Haftanın ilk günlerinde, iş görüşmeleri, projeler ve sunumlar gibi önemli konulara dair kafandaki sis perdesi kalkacak ve her şey daha net görünecek. Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, sana uzun zamandır atmak isteyip de cesaret edemediğin adımları atman için ilham verecek. Bu enerjiyle, önündeki engelleri aşacak ve hayallerine ulaşmak için gereken ivmeyi kazanacaksın.

Hafta ortasına geldiğimizde, tüm çabalarının karşılığını alacak gibi görünüyorsun. Tüm emeklerinin boşa gitmediğini göreceğin bu hafta, adeta bir ödül töreni gibi geçecek. Çalışmalarınla takdir toplayacak, belki de hiç beklemediğin teklifler alacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

