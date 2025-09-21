onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte, adeta enerji dolacaksın. Bu enerjiyi kendini ifade etmek için kullanabilirsin. Cesaretini toplayıp, içinde bulunduğunu durumları daha açık bir şekilde ifade etme fırsatın olacak.

Güneş'in Terazi burcundaki hareketi ise, senin daha çok iç dünyana döneceğin bir dönemi işaret ediyor. Belki de iş hayatında planlarını biraz daha sessiz ve derinden yürütme zamanı gelmiştir. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt duruşu, hayallerinin seni yanıltabileceğini söylemeden geçmeyelim. Bu dönemde gerçekçi olmak ve hayallerini kontrol altında tutmak önemli olacak.

Aşk hayatına baktığımızda ise, Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte tutkularının artacağı bir dönem başlıyor. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt duruşu, duygusal karmaşaya sürüklenme riskini artırabilir. Ancak hafta sonuna doğru Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkine yoğun bir bağ katıyor. Tabii eğer bekarsan bu enerji, hayatlarını dönüştürecek bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın