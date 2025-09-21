22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte, adeta enerji dolacaksın. Bu enerjiyi kendini ifade etmek için kullanabilirsin. Cesaretini toplayıp, içinde bulunduğunu durumları daha açık bir şekilde ifade etme fırsatın olacak.

Güneş'in Terazi burcundaki hareketi ise, senin daha çok iç dünyana döneceğin bir dönemi işaret ediyor. Belki de iş hayatında planlarını biraz daha sessiz ve derinden yürütme zamanı gelmiştir. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt duruşu, hayallerinin seni yanıltabileceğini söylemeden geçmeyelim. Bu dönemde gerçekçi olmak ve hayallerini kontrol altında tutmak önemli olacak.

Aşk hayatına baktığımızda ise, Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte tutkularının artacağı bir dönem başlıyor. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt duruşu, duygusal karmaşaya sürüklenme riskini artırabilir. Ancak hafta sonuna doğru Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkine yoğun bir bağ katıyor. Tabii eğer bekarsan bu enerji, hayatlarını dönüştürecek bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…