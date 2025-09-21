22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji ve tutku dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın burcun geçişi, içinde bulunduğun durumu tamamen değiştirecek. Bu dönemde, içinde bulunduğun enerji patlamasıyla birlikte tutkularının da yükseleceğini göreceksin. Bu, senin için yeni başlangıçları ve fırsatları beraberinde getirebilir.

Fakat hafta ortasında, Güneş ile Neptün'ün karşıt duruşu nedeniyle duygusal bir karmaşaya sürüklenme riskin artabilir. Bu durum, duygusal kararlarını etkileyebilir ve seni belirsizliklerle dolu bir döneme sokabilir. Ancak bu durumu yönetebilirsen, bu dönemden güçlenerek çıkabilirsin. Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkilerine yoğun bir bağ katıyor. Eğer bekarsan, bu enerji hayatını tamamen dönüştürecek bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…