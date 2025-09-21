onedio
22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Haftanın ortasında, Güneş ile Neptün'ün karşıt açı yapması seni duygusal bir labirente sürükleyebilir. Bu durum, romantik ilişkilerinde bazı yanılsamalara kapılmana sebep olabilir. Yani, partnerinin söylediklerini fazla romantik veya dramatik bir şekilde yorumlama eğiliminde olabilirsin. Neyse ki hafta sonu geldiğinde her şey değişebilir. Güneş ile Plüton'un üçgen açı yapması, ilişkilerinde tutkunun artmasına neden olabilir. Bu enerji, ilişkini daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir. 

Eğer bekarsan, bu etki senin için hayatını değiştirebilecek bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Yeni biriyle tanışmak ve onunla güçlü bir bağ kurmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bu kişi, hayatında kalıcı bir iz bırakabilir ve belki de hayatını tamamen değiştirebilir. Şimdi heyecan verici bir aşk macerasına atılmaya da hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

