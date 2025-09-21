22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Haftanın ortasında, Güneş ile Neptün'ün karşıt açı yapması seni duygusal bir labirente sürükleyebilir. Bu durum, romantik ilişkilerinde bazı yanılsamalara kapılmana sebep olabilir. Yani, partnerinin söylediklerini fazla romantik veya dramatik bir şekilde yorumlama eğiliminde olabilirsin. Neyse ki hafta sonu geldiğinde her şey değişebilir. Güneş ile Plüton'un üçgen açı yapması, ilişkilerinde tutkunun artmasına neden olabilir. Bu enerji, ilişkini daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir.

Eğer bekarsan, bu etki senin için hayatını değiştirebilecek bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Yeni biriyle tanışmak ve onunla güçlü bir bağ kurmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bu kişi, hayatında kalıcı bir iz bırakabilir ve belki de hayatını tamamen değiştirebilir. Şimdi heyecan verici bir aşk macerasına atılmaya da hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…