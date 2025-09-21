22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, adeta bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Ancak bu durum, bedenini zaman zaman zorlayabilir. Hareketli bir hafta seni bekliyor ama spor ya da hareketli aktivitelerde aşırıya kaçmaman gerektiğini unutma.

Haftanın sonuna doğru Mars ile Plüton karesinin etkisiyle özellikle kaslarında bir gerginlik hissedebilirsin. Bu durumda esneme hareketleri ve bol su tüketimi, sana denge sağlayacak en iyi çözüm olabilir. Unutma, her ne kadar enerji dolu bir hafta seni bekliyor olsa da, bedenini dinlemeyi ve kendine iyi bakmayı ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…