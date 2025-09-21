22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, haftaya Mars'ın Akrep burcuna geçişi ile başlıyoruz ve bu durum, ofis koridorlarında adeta bir rekabet fırtınası koparıyor. Enerjini her yere savurmak yerine, belirli bir projeye odaklanman ve tüm enerjini bu projeye yönlendirmen, bu hafta senin için en doğru strateji olabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, iş arkadaşlarının beklentilerini tam olarak çözmeni biraz zorlaştırabilir. Bu dönemde, ani kararlar vermek yerine, gözlemci bir tavır sergilemen ve durumu daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışman, senin için daha faydalı olabilir.

Hafta sonuna doğru yaklaşırken, Güneş ile Plüton'un üçgen açı yapması, güçlü kişilerden destek alma şansını artırıyor. Yönetici pozisyonundaki kişilerin, düşündüğünden daha fazla yardımcı olabileceğini aklından çıkarma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…