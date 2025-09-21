22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Akrep burcuna geçişi, ofis koridorlarında rekabetin dozunu artırıyor. Enerjini dağıtmak yerine, bir projeye yoğunlaşman ve tüm gücünü oraya kanalize etmen gerekiyor. Bu şekilde, başarının kapılarını aralaman ve etkileyici bir ilerleme kaydetmen mümkün olabilir.

Haftanın ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, iş arkadaşlarının beklentilerini tam olarak anlamanı zorlaştırabilir. Bu durumda, hızlı kararlar vermek yerine, biraz gözlem yapman ve durumu daha iyi anlamaya çalışman sana fayda sağlayabilir. Hafta sonuna yaklaşırken ise Güneş ile Plüton'un üçgen açı yapması, güçlü kişilerden destek alma şansını artırıyor. Yönetici pozisyonundaki kişilerin, düşündüğünden daha fazla yardımcı olabileceğini unutma. Ancak, gücünü gösterirken abartıya kaçma ve stratejik hareket et.

Aşk hayatında ise, haftanın ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt açı yapması, duygusal yanılsamalara kapılmana sebep olabilir. Partnerinin söylediklerini fazla romantik bir şekilde yorumlamamaya dikkat et. Zira hafta sonuna geldiğimizde, Güneş ile Plüton'un üçgeni, ilişkinde tutkunun artmasına neden olabilir. Tabii eğer bekarsan, bu etki, hayatlarını değiştirebilecek güçlü bir tanışmayı da beraberinde getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…