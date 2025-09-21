onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde, Mars'ın Akrep burcuna geçişi, ofis koridorlarında rekabetin dozunu artırıyor. Enerjini dağıtmak yerine, bir projeye yoğunlaşman ve tüm gücünü oraya kanalize etmen gerekiyor. Bu şekilde, başarının kapılarını aralaman ve etkileyici bir ilerleme kaydetmen mümkün olabilir.

Haftanın ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, iş arkadaşlarının beklentilerini tam olarak anlamanı zorlaştırabilir. Bu durumda, hızlı kararlar vermek yerine, biraz gözlem yapman ve durumu daha iyi anlamaya çalışman sana fayda sağlayabilir. Hafta sonuna yaklaşırken ise Güneş ile Plüton'un üçgen açı yapması, güçlü kişilerden destek alma şansını artırıyor. Yönetici pozisyonundaki kişilerin, düşündüğünden daha fazla yardımcı olabileceğini unutma. Ancak, gücünü gösterirken abartıya kaçma ve stratejik hareket et. 

Aşk hayatında ise, haftanın ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt açı yapması, duygusal yanılsamalara kapılmana sebep olabilir. Partnerinin söylediklerini fazla romantik bir şekilde yorumlamamaya dikkat et. Zira hafta sonuna geldiğimizde, Güneş ile Plüton'un üçgeni, ilişkinde tutkunun artmasına neden olabilir. Tabii eğer bekarsan, bu etki, hayatlarını değiştirebilecek güçlü bir tanışmayı da beraberinde getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

