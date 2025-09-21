22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji fırtınası gibi geçecek! Mars'ın burcuna adım atmasıyla birlikte, enerji deposu olacaksın. Bu enerjiyi, içindeki duyguları, düşünceleri daha rahat ifade etmek için kullanabilirsin. İçinde bulunduğun durumları, belki de uzun süredir içinde tuttuğun hislerini, cesaretini toplayıp daha açık ve net bir şekilde ifade etme fırsatı bulacaksın.

Öte yandan, Güneş'in Terazi burcundaki yolculuğu, seni daha çok kendi iç dünyana, kendi kendine olmaya çağırıyor. Belki de bu hafta, iş hayatındaki planlarını biraz daha sessiz, daha derin ve daha stratejik bir şekilde yürütme zamanı gelmiştir. Belki de bu dönem, daha çok kendi iç sesine kulak verme, kendi düşüncelerini ve hislerini daha çok dinleme zamanıdır. Fakat hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, hayallerinin seni yanıltabileceği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Bu dönemde, hayallerini ve hedeflerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmek ve kontrol altında tutmak önemli olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…