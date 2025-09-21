onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji fırtınası gibi geçecek! Mars'ın burcuna adım atmasıyla birlikte, enerji deposu olacaksın. Bu enerjiyi, içindeki duyguları, düşünceleri daha rahat ifade etmek için kullanabilirsin. İçinde bulunduğun durumları, belki de uzun süredir içinde tuttuğun hislerini, cesaretini toplayıp daha açık ve net bir şekilde ifade etme fırsatı bulacaksın.

Öte yandan, Güneş'in Terazi burcundaki yolculuğu, seni daha çok kendi iç dünyana, kendi kendine olmaya çağırıyor. Belki de bu hafta, iş hayatındaki planlarını biraz daha sessiz, daha derin ve daha stratejik bir şekilde yürütme zamanı gelmiştir. Belki de bu dönem, daha çok kendi iç sesine kulak verme, kendi düşüncelerini ve hislerini daha çok dinleme zamanıdır. Fakat hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, hayallerinin seni yanıltabileceği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Bu dönemde, hayallerini ve hedeflerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmek ve kontrol altında tutmak önemli olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Akrep burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın