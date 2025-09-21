22 Eylül - 28 Eylül Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, gökyüzündeki hareketlilik seni de etkiliyor. Mars'ın burcunda seni selamlaması, enerjini tavan yaptırıyor ve metabolizmanı hızlandırıyor. Bu durum, enerjik bir hafta geçireceğin anlamına geliyor. Ancak unutma, bedenin de bu enerji patlamasını dengelemek için daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyacak.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Neptün arasında gerçekleşecek karşıtlık, uyku düzenini biraz altüst edebilir. Bu durum, gece uyanıklıklarına ve gündüz uykusuzluklarına neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumu dengelemek senin elinde. Uyku hijyenine daha fazla önem vererek, bu etkiyi dengede tutabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…