Sevgili Akrep, bu hafta Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, içinde bir süredir bastırdığın enerjinin dışa vurulma zamanı geliyor. Bu durum, bazen bir huzursuzluk, bazen de ani bir yorgunluk olarak karşına çıkabilir. Ama merak etme, bu enerjiyi dengede tutmanın yolları var.

Kimi zaman spor yaparak, kimi zaman evini temizleyerek ya da daha yaratıcı bir uğraşıya yönelerek bu enerjiyi dışa vurabilirsin. Böylece bedenin dengelenir ve enerjinin akışı sağlanır. Tam da bu yüzden bu hafta, enerjini bastırmak yerine harekete geçerek iyileşmeye odaklan. Belki hobilerine, sosyal hayata ve workshoplara da vakit ayırabilirsin bu ara! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…