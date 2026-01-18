onedio
Akrep Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Merkür'ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak. Bu değişikliklerin en belirgin özelliği ise iletişimindeki farklılaşma. Artık duygularını abartmadan, net ve açık bir şekilde ifade etmeye başlayacaksın. Bu durum, ilişkilerini daha rahat bir hale getirecek. 

Belki de en ilginç nokta ise mesafeli tavrının artık partnerin tarafından doğal ve gerçek bulunması. Bu durum, aşkını daha da pekiştirecek. Bu hafta, aşk hayatında biraz daha gerçekçi ve net olmanın faydalarını göreceksin.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sıra dışı ve ansızın birinin dikkatini çekmesi muhtemel. Bu kişiyle olan bağın daha çok zihinsel olacak. Duygusal bağın önüne geçen bu zihinsel bağ, ani bir heyecan yaratabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

