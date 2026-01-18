Sevgili Akrep, bu hafta Merkür'ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak. Bu değişikliklerin en belirgin özelliği ise iletişimindeki farklılaşma. Artık duygularını abartmadan, net ve açık bir şekilde ifade etmeye başlayacaksın. Bu durum, ilişkilerini daha rahat bir hale getirecek.

Belki de en ilginç nokta ise mesafeli tavrının artık partnerin tarafından doğal ve gerçek bulunması. Bu durum, aşkını daha da pekiştirecek. Bu hafta, aşk hayatında biraz daha gerçekçi ve net olmanın faydalarını göreceksin.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sıra dışı ve ansızın birinin dikkatini çekmesi muhtemel. Bu kişiyle olan bağın daha çok zihinsel olacak. Duygusal bağın önüne geçen bu zihinsel bağ, ani bir heyecan yaratabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…