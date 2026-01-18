Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası yaratıyor. Artık seni tatmin etmeyen, sıradanlaşmış bir düzeni sürdürmek istemeyeceksin. Bu süreçte belki radikal bir karar alman, belki de güçlü bir farkındalık yaşaman son derece olası. Bu dönemde cesaret senin en büyük anahtarın olacak, unutma!

Tam da bu noktada, iş hayatında kontrol ihtiyacını biraz gevşetmen gerektiği bir döneme giriyorsun. Her şeyi tek başına yönetmek yerine, doğru paylaşımı yapmanın ve birlikte çalışmanın gücünü keşfetmen senin için çok daha güçlendirici olabilir. Haftanın ortasında önemli bir yüzleşme yaşanabilir ve bu yüzleşme sonunda yüklerini atıp hafiflediğini hissedeceksin. İşte bu sayede kendine yeni bir yol belirleyebilir ve seni başarı ile tatmin edecek bir kariyere doğru güçlü adımlar atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür'ün Kova burcuna geçişi, mesafeli ama net bir iletişim getiriyor. Duygularını abartmadan, net ve açık bir şekilde ifade etmek, ilişkilerini rahatlatacak. Mesafeli tavrın ise partnerin tarafından artık doğal ve gerçek bulunduğu için aşkını pekiştirecek. Tabii eğer bekarsan, ansızın ve sıra dışı biri dikkatini çekebilir. Bu hafta zihinsel bağ, duygusal bağın önüne geçeceği için bu ani heyecanı da bu yönde şekillendirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…