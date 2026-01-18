onedio
19 Ocak - 25 Ocak Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası yaratıyor. Artık seni tatmin etmeyen, sıradanlaşmış bir düzeni sürdürmek istemeyeceksin. Bu süreçte belki radikal bir karar alman, belki de güçlü bir farkındalık yaşaman son derece olası. Bu dönemde cesaret senin en büyük anahtarın olacak, unutma!

Tam da bu noktada, iş hayatında kontrol ihtiyacını biraz gevşetmen gerektiği bir döneme giriyorsun. Her şeyi tek başına yönetmek yerine, doğru paylaşımı yapmanın ve birlikte çalışmanın gücünü keşfetmen senin için çok daha güçlendirici olabilir. Haftanın ortasında önemli bir yüzleşme yaşanabilir ve bu yüzleşme sonunda yüklerini atıp hafiflediğini hissedeceksin. İşte bu sayede kendine yeni bir yol belirleyebilir ve seni başarı ile tatmin edecek bir kariyere doğru güçlü adımlar atabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür'ün Kova burcuna geçişi, mesafeli ama net bir iletişim getiriyor. Duygularını abartmadan, net ve açık bir şekilde ifade etmek, ilişkilerini rahatlatacak. Mesafeli tavrın ise partnerin tarafından artık doğal ve gerçek bulunduğu için aşkını pekiştirecek. Tabii eğer bekarsan, ansızın ve sıra dışı biri dikkatini çekebilir. Bu hafta zihinsel bağ, duygusal bağın önüne geçeceği için bu ani heyecanı da bu yönde şekillendirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
