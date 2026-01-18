Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzündeki hareketliliklerin senin üzerindeki etkileri oldukça belirgin olacak. Güneş ve Plüton, Kova burcunda bir araya gelerek, kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası oluşturacak. Zira bu kavuşum, hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Artık seni tatmin etmeyen, rutinleşmiş ve sıradanlaşmış bir düzeni sürdürmek istemeyeceksin. Bu süreçte, belki de hayatını tamamen değiştirecek radikal bir karar alman, belki de güçlü bir farkındalık yaşaman son derece olası.

İş hayatında her zaman kontrolü elinde tutmak isteyen bir Akrep olarak, bu dönemde kontrol ihtiyacını biraz gevşetmeye ne dersin? Her şeyi tek başına yönetmek yerine, doğru paylaşımı yapmanın ve birlikte çalışmanın gücünü keşfetmen senin için çok daha güçlendirici olabilir. Haftanın ortasında, belki de uzun zamandır kaçındığın bir yüzleşme yaşanabilir ve bu yüzleşme sonunda yüklerini atıp hafiflediğini hissedeceksin. İşte bu sayede, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, seni başarı ile tatmin edecek bir kariyere doğru güçlü adımlar atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…