13 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün havada adeta aşkın tatlı kokusunu alabiliyoruz. Son zamanlarda, senin de fark ettiğin gibi, huzur ve güven arayışı adeta tüm burçların gündeminde. Ancak bugün özellikle Venüs ve Jüpiter'in kavuşum enerjisi, sana bir yuva sıcaklığı ve aidiyet hissi vadediyor.

Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bu durum hayatına yeni birinin girmesi anlamına gelebilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatın olabilir. Kim bilir, belki de bu enerjiyle birlikte hayatına girecek kişiyle birlikte sıcak bir yuva kurma hayalleri kurabilirsin.

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bu enerji senin için ev hayatını daha keyifli hale getirecek planlar yapma fırsatı sunabilir. Belki birlikte bir film izlemek, belki romantik bir akşam yemeği ya da belki de evde birlikte geçirilecek sıcak bir hafta sonu... Partnerinle birlikte geçirdiğin her an, evini daha çok yuva hissettirecek ve bu enerjiyi daha da güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…