12 Ağustos Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Partnerinle arandaki ilişkide, bugünden itibaren karşılıklı destek ve anlayış her zamankinden çok daha önemli bir rol oynayacak. Bu dönemde, birbirinizi anlama ve destekleme kapasiteniz, ilişkinizin temel taşlarından biri olabilir ve bu, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Ayrıca, Satürn ve Uranüs arasındaki altmışlık açının etkisini hissetmeye başlayabilirsin. Bu etki altında, bekar bir Akrep burcuysan, hayatına beklenmedik bir şekilde girecek bir kişi, tüm dünyanı tepe taklak edebilir. Bu kişi, ruhsal anlamda senin tamamlayıcın olabilir. Sana o kadar güçlü bir enerjiyle sarabilir ki, geçmişte yaşadığın yanılgıları tekrar yaşamana neden olabilir. Bu durumda, aynı hataya düşmemek için durup düşünmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…