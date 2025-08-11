12 Ağustos Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kozmik güçlerin hareketine dikkat etmelisin! Zira bu güçlü enerjiler, yaşamındaki bazı önemli alanlarda dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Tam da bu noktada Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı devreye giriyor. Bu açılanmanın etkisiyle, iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda bazı yeniliklerle karşılaşabilirsin.

Özellikle kariyer hayatının seyrini değiştirecek iş birlikleri, sözleşmeler veya ekip çalışmaları gündeminde yer alabilir. Bu gelişmeler ise sana hem özgürlük duygusu hem de güvenlik hissi sağlayabilir. Ortak projelerde sorumluluk üstlenmek, seni uzun vadeli başarıya taşıyacak bir yol olabilir. Bu dönemde, yeni fırsatlar ve iş birlikleri konusunda açık olmanı öneririz. Tabii kiminle çalışacağını dikkatle seçmelisin!

Biraz da aşka odaklanalım... Aşk hayatında ise bugün, partnerinle olan ilişkinde karşılıklı destek ve anlayış ön plana çıkıyor. Birbirinizi anlamak ve desteklemek, bu dönemde ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Öte yandan Satürn ve Uranüs arasındaki altmışlık açının etkisi altındayken bekar bir Akrep burcuysan, beklenmedik bir şekilde hayatına girecek kişi seni altüst edebilir. Ruhsal olarak seni tamamlayan bir enerji ile seni sarabilecek bu kişi geçmişte yaşadığın yanılgıları yeniden yaşamana neden olabilir. Aynı hataya düşmemek için iyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…